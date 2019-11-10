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Украшения не тронули: в Одессе на пустыре нашли тело молодой женщины (видео)
В воскресенье, 10 ноября, в Одессе нашли убитой молодую женщину. Неделю назад в Киеве нашли труп мужчины.
В одесском поселке Таирова труп рыжеволосой женщины между частными домами обнаружил случайный прохожий.
Как сообщает «Украинская служба информации», правоохранительные органы установили, что причиной смерти женщины стало удушение. По их словам, тело на пустыре пролежало несколько дней.
На вид жертве около 30 лет. При себе у нее остались ценные вещи и золотые украшения. Женщина была одета в желтую куртку.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о трупах в Одессе. Там вблизи железнодорожной станции «Одесса-Восточная» нашли обгоревшее тело человека. Перед этим в парке было обнаружено обугленное тело женщины в инвалидной коляске.
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