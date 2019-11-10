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Гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака
Среда, 13 ноября, — день, когда лучше заняться творчеством и повременить с денежными переводами.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака.
Овен
Овнам следует собраться духом, чтобы преодолеть все препятствия на пути к успеху, даже забыть о личной жизни.
Телец
Близкие люди достанут вас расспросами, придирками и критическими замечаниями по любому поводу.
Близнецы
Боевой настрой поможет разобраться и с конкурентами, и с надоедливыми соседями.
Рак
Стоит проследить за здоровьем, чтобы внезапно не заболеть гриппом или ангиной. И больше двигайтесь.
Лев
Постарайтесь обратить свое внимание на семью и близких вам людей, проявите к ним внимание и заботу.
Дева
Совет звезд: умение вовремя промолчать поможет избежать ссоры с близким человеком.
Весы
Звезды не рекомендуют принимать поспешных решений, пока вы не увидите полностью всю картину.
Скорпион
Хороший день для общения с близкими людьми и знакомств. Скорпионам удастся найти новых единомышленников и друзей.
Стрелец
Стоит сосредоточиться на цели, которую вы давно поставили перед собой и отодвинуть все лишние эмоции.
Козерог
Козерогам предстоит столкнуться с препятствиями на пути к достижению целей, но вы справитесь.
Водолей
Совет звезд: отложите все важные дела на более подходящее время.
Рыбы
Рыбам стоит не поддаваться унынию и сосредоточиться на делах, которые приносят удовольствие.
Хорошего вам дня!
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