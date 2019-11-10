Стиль жизни

Гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака

Среда, 13 ноября, — день, когда лучше заняться творчеством и повременить с денежными переводами.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака.

Овен

Овнам следует собраться духом, чтобы преодолеть все препятствия на пути к успеху, даже забыть о личной жизни.

Телец

Близкие люди достанут вас расспросами, придирками и критическими замечаниями по любому поводу.

Близнецы

Боевой настрой поможет разобраться и с конкурентами, и с надоедливыми соседями.

Рак

Стоит проследить за здоровьем, чтобы внезапно не заболеть гриппом или ангиной. И больше двигайтесь.

Лев

Постарайтесь обратить свое внимание на семью и близких вам людей, проявите к ним внимание и заботу.

Дева

Совет звезд: умение вовремя промолчать поможет избежать ссоры с близким человеком.

Весы

Звезды не рекомендуют принимать поспешных решений, пока вы не увидите полностью всю картину.

Скорпион

Хороший день для общения с близкими людьми и знакомств. Скорпионам удастся найти новых единомышленников и друзей.

Стрелец

Стоит сосредоточиться на цели, которую вы давно поставили перед собой и отодвинуть все лишние эмоции.

Козерог

Козерогам предстоит столкнуться с препятствиями на пути к достижению целей, но вы справитесь.

Водолей

Совет звезд: отложите все важные дела на более подходящее время.

Рыбы

Рыбам стоит не поддаваться унынию и сосредоточиться на делах, которые приносят удовольствие.

Хорошего вам дня!

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