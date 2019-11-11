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Активистка Femen оголила грудь на митинге в Париже (видео)
Участники движения Femen отметились в столице Франции Париже на акции, которая была посвящена протесту против исламофобии.
Видео «протеста» приводит riafan.
На ролике видно, как одна из женщин идет с плакатом сквозь толпу, привлекая к себе внимание собравшихся.
Кто-то из собравшихся вырывает плакат, после чего активистка срывает с себя одежду, оголяя испещренную надписями грудь.
При этом она выкрикивает лозунги против исламофобии.
Напомним, что это уже не первая акция, которую проводят активисты Femenво Франции: год назад одна из девушек бросилась навстречу кортежу президента США Дональда Трампа, прибывшему на празднование 100-летия завершения Первой мировой войны. Активистке удалось прорваться через строй жандармов, охранявших дорогу. У нее на груди были надписи, среди которых — «Лицемерие». Подбегая к кортежу, она кричала «Фейковые миротворцы». Активистку задержали. Впоследствии были задержаны и ее подруги.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в апреле движение «Femen» устроило перфоманс на избирательном участке в Украине: одна из его представительниц движения предстала с оголенной грудью перед толпой журналистов, приехавших снимать голосование кандидата в президенты Владимира Зеленского. При этом она призывала «прекратить насиловать Украину».
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