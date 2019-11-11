У Трампа намекнули на возможное прекращение военной помощи Украине

Мир

Соединенные Штаты не могут обещать постоянно предоставлять военную помощь Украине. Об этом заявил в эфире телеканала CBS советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен (справа на снимке).

«Я не могу обещать, что США будут делать что-то вечно. Сейчас мы готовы. Мы первая администрация, которая направила Украине вооружение, думаю, что это очень важно», — сказал он.

При этом чиновник выразил надежду, что между Россией и Украиной может быть подписан мирный договор, который сделает такую помощью ненужной.

Как известно, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств.

Ряд американских СМИ связали приостановку с тем, что 25 июля Дональд Трамп пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Деньги были разморожены только в сентябре после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения. 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дональд Трамп заявил о готовности опубликовать стенограмму еще одного своего разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Разговор состоялся 21 апреля — в день второго тура выборов в Украине. Президент США не видит проблем в публикации стенограммы беседы, если это поможет снять претензии со стороны демократов в Конгрессе.

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