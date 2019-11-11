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Татьяна Навка показала счастливую Заворотнюк и взбудоражила фанатов

1:56 11 ноября 2019 21
Анастасия Заворотнюк
Инф. «ФАКТОВ»

Известная российская фигуристка, уроженка Днепра Татьяна Навка опубликовала в своем Instagram фото, на котором поклонники смогли увидеть и Анастасию Заворотнюк.

На снимке артистка здорова и счастливо улыбается, пишет издание «7 дней».

Фото привело в легкое замешательство поклонников актрисы Анастасии Заворотнюк.

«Подскажите, пожалуйста, это свежее фото? Так хочется верить, что свежее и на нем с вами Анастасия», — пишут подписчики Татьяне.

К сожалению, фигуристке пришлось их разочаровать: снимок является прошлогодним.

Как известно, Татьяну Навку и Петра Чернышева связывает не только лед и фигурное катание, но и годы теплой дружбы. Поэтому, узнав о состоянии здоровья супруги Чернышева Анастасии Заворотнюк, Татьяна поспешила прийти на помощь! Фигуристка пообещала передать деньги за выступление своего коллектива 10 ноября на лечение Анастасии и других женщин, нуждающихся в помощи.

Напомним, о тяжелом заболевании актрисы Заворотнюк стало известно в августе этого года. Артистка отменила участие во всех спектаклях и рабочих проектах. Только недавно семья Анастасии официально подтвердила, что у артистки рак. Поклонники считают, что опухоль могло спровоцировать рождение дочери, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сообщил со ссылкой на свои источники, что Анастасии Заворотнюк становится лучше.

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