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Становится лучше: появились неожиданные новости о Заворотнюк
Российской актрисе Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак мозга, становиться лучше.
Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщил в соцсетях продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.
«Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются и Насте становится лучше. Она, вроде бы, идет на поправку», — написал он.
Разин отметил, что прямого источника сейчас у него нет. «К сожалению, мой источник, который ранее контактировал со Настей, сейчас с ней не общается. Но по тем сообщениям, которые приходят ко мне, Насте действительно становится лучше», — заверил он.
Также продюсер обратился к актрисе. «Мы все молимся, чтобы её здоровье восстановилось и она, как можно быстрее, вернулась к нам. Настя, мы все молимся за тебя», — отметил он.
Напомним, что недавно муж Заворотнюк Петр Чернышев, который долгое время был с больной женой и не работал, вернулся на лед.
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