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“Юность” в огне: в Киеве горел рынок строительных материалов (видео)
В ночь на понедельник, 11 ноября, примерно около полуночи на территории столичного рынка «Юность» вспыхнул пожар.
Пламя было замечено на крыше одного из торговых павильонов, затем оно распространилось и на внутренние помещения, передает Информатор.
Сразу после сообщения о возгорании на место отправились несколько пожарных машин, медики и полиция.
Примерно в 00:40 пожар удалось локализовать на площади в 60 квадратных метров. Спустя еще десять минут он был полностью ликвидировали.
Причина пожара на данный момент неизвестна.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в поселке городского типа Романове (Житомирская область) во время пожаре в доме погиб трехлетний мальчик, а его четырехлетняя сестра попала в больницу в тяжелом состоянии.
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