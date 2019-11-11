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Происшествия

“Юность” в огне: в Киеве горел рынок строительных материалов (видео)

5:56 11 ноября 2019 82
Рынок Юность
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на понедельник, 11 ноября, примерно около полуночи на территории столичного рынка «Юность» вспыхнул пожар.

Пламя было замечено на крыше одного из торговых павильонов, затем оно распространилось и на внутренние помещения, передает Информатор.

Сразу после сообщения о возгорании на место отправились несколько пожарных машин, медики и полиция.

Примерно в 00:40 пожар удалось локализовать на площади в 60 квадратных метров. Спустя еще десять минут он был полностью ликвидировали.

Причина пожара на данный момент неизвестна.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в поселке городского типа Романове (Житомирская область) во время пожаре в доме погиб трехлетний мальчик, а его четырехлетняя сестра попала в больницу в тяжелом состоянии.

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