Происшествия

Зверское избиение ветерана АТО и его жены в Киеве: появились шокирующие данные о подозреваемых

Сотрудники полиции Киева задержали подозреваемых в избиении ветерана АТО Игоря Панова и его жены Оксаны — пасынка Панова и его друга.

По информации столичного главка полиции, вечером 9 ноября между сыном и матерью (женой Панова) в телефонном разговоре возник конфликт. Парень приехал на улицу Академика Киприанова, где жили Панов с женой. Ссора продолжилась. Во время перепалки сын пытался избить мать. За жену вступился Панов.

Позже пасынок позвал своего друга, с которым они нанесли супругам телесные повреждения и скрылись.

В полицию обратились соседи, которые сообщили об избиении супругов неизвестными.

Правонарушителей, мужчин 1989 и 1990 рождения, задержали. Они дали показания следователям.

Полиция открыла уголовное производство. За такое преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее «ФАКТЫ» писали об избиении в Киеве ветерана АТО Василия Давиденко, который воевал на Донбассе в составе батальона Нацгвардии.

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