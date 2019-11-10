Происшествия

Били с особой жестокостью: в Киеве неизвестные напали на ветерана АТО и его жену

В воскресенье, 10 ноября, ночью в подъезде собственного дома, на лестнице между этажами, нашли избитыми до полусмерти ветерана АТО, бывшего бойца 90-го батальона Игоря Панова (позывной «Хан») и его жену Оксану. Об этом в Facebook сообщила волонтер Татьяна Руденька (Грубенюк).

По ее информации, у обоих супругов травмы головы. Обнаружили избитых соседи.

В киевской больнице № 17 Панову и его жене сделали операции.

«При трепанации черепа у „Хана“ началось сильное кровотечение, была большая кровопотеря. Делали 16 переливаний, Оксане немного меньше. Оба находятся в коме и на аппаратах искусственной вентиляции», — пишет Руденька.

По ее словам, супруга АТОшника Оксана реагирует на раздражители. Состояние ее стабильно тяжелое. А сам Панов находится в очень критическом состоянии. Врачи не делают никаких прогнозов.

«Ему постоянно вводят адреналин и препарат для выравнивания давления. Ничего, кроме воды, организм не воспринимает», — уточняет волонтер, добавляя, что у «Хана» кроме сломаных костей черепа, еще и сильные гематомы головного мозга.

В полиции ей сказали, что супругов били чем-то тяжелым и с особой жестокостью.

Напомним, два дня назад в Киеве неизвестные напали на учредителя StateWatch, главного эксперта «Реанимационного пакета реформ» Александра Леменова. Его ударили чем-то тяжелым по голове и брызнули в лицо из газового баллончика.

Ранее в столице избили ветерана АТО Василия Давиденко, который в 2014—2015 годах воевал под Счастьем в составе батальона Нацгвардии.

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