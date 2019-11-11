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Общество и люди

Ляшко станцевал на концерте звезды российского шансона: в сеть попало видео

10:11 11 ноября 2019 1109
танец Ляшко
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский политик Олег Ляшко, известный своими эпатажными выходками, в воскресенье, 10 ноября, побывал на киевском концерте российской певицы Любови Успенской, известной своей поддержкой путинской политики.

На концерте Ляшко не смог остаться незамеченным. Он в зале стал танцевать вместе с женой медленный танец.

В сети появилось видео. На канале YouTube его опубликовала Iri Sosnina.


«Олег Ляшко и его жена Росита станцевали в Киеве на концерте Любови Успенской. Пару растрогала песня «К единственному, нежному», — подписала она ролик.

Как сообщали «ФАКТЫ», глава Офиса президента Андрей Богдан озадачил сеть троллингом по поводу своей близости с Зеленским.

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