Спортом не занимаюсь, очень энергичная от природы, — Любовь Успенская раскрыла секрет молодости

Шоу-бизнес

После длительной паузы Любовь Успенская снова выступит в Киеве. 65-летняя певица готовится к большому юбилейному концерту, в котором обещает немало сюрпризов. Один из них — новая песня на украинском языке «Без тебе», которую записала дуэтом со своим другом. «ФАКТАМ» удалось пообщаться с Успенской накануне юбилейного концерта. Стоит отметить, что вопросы личного характера пресс-служба артистки отклонила.

- Любовь, впервые за 8 лет вы дадите концерт в Киеве. С чем связана такая длительная пауза?

- Раньше не было конкретных предложений приехать в Украину с гастролями. Сейчас это предложение поступило, чему я очень обрадовалась. Мне есть чем поделиться со своим украинским зрителем. Готовлю яркое музыкальное шоу с потрясающим оркестром, невероятными музыкантами и, конечно, любимыми песнями! Надеюсь, те, кто придут на мои концерты, получат настоящий праздник души!

— Как давно вы были в родном городе?

— Приезжала в Киев буквально полгода назад. Я часто бываю в родном городе, в котором родилась, но это не официальные приезды, а частные визиты и выступления. Официально с концертами была действительно уже давно, еще в 2011 году.

— Чем для вас пахнет детство?

— В Киеве у нас был маленький дворик, в котором росло много шелковицы и сирени. Именно поэтому, моё детство ассоциируется с этими ароматами. Даже сегодня возле моего дома посажено очень много шелковицы, сирени и роз. Это напоминает мне о детстве в родном городе.

— Какие самые памятные места для вас в Киеве?

— Это Крещатик. Мы с друзьями в юности одевались, как хиппи, покупали вещи на различных барахолках, пили коктейли, а вечером тусовались в кафе «Крещатик». Кроме того, я очень часто прогуливала школу в этом районе Киева. До сих пор помню свой маршрут: на автобусе от хутора Отрадный до площади Льва Толстого, а потом пешком до Крещатика, на улицу Бассейная.

— В одном из интервью вы заявили, что намерены стать королевой рэпа. Вы решили кардинально сменить имидж и отказаться от титула «Королева шансона»? Что для вас значит это народное звание?

— Для меня шансон — это песни Эдит Пиаф и Шарля Азнавура. Это высочайший уровень! Королевой такого шансона я мечтала бы быть. А шансон, который пропагандируют у нас, совсем не то, что я хочу. Я вообще не считаю себя представительницей этого жанра. Я считаю себя исполнительницей душевной песни, которая своей музыкой и текстом способна пройти сквозь душу каждого слушателя. Я до сих пор не понимаю шансон. Блатные песни — это совсем не моя история.

— Кроме сцены у вас еще и бизнес — караоке-клуб. Как чувствуете себя в роли бизнесвумен? И как коллеги относятся к конкуренции? Ведь свои клубы есть у многих артистов, тот же Лепс, Киркоров, с которым вам приписали конфликт.

- Конкуренция — это двигатель успеха. Она нужна для того, чтобы успешно продвигать то, что ты делаешь. Если нет конкуренции, не на что ровняться. Я очень уважаю людей, которые могут совмещать творчество и бизнес. У меня это не получается, честно говоря. Имея свой бизнес, ты обязан постоянно включаться во все процессы, контролировать работу, общаться с персоналом и клиентами. У меня нет на это времени. Бизнес немного мешает мне заниматься самым важным делом в моей жизни — творчеством. Поэтому, я решила для себя больше внимания уделять своему пению, концертам, съемкам, своей внешности. Ведь, когда ты собственник караоке, то обязан находиться там всю ночь. А это негативно влияет на твой внешний вид.

— Вы прекрасно выглядите! Раскройте свой секрет.

— Я всегда говорила и сейчас повторю, мой единственный секрет красоты и здоровья — быть счастливой, жизнерадостной и благодарной за то, что Бог дал талант и возможность заниматься любимым делом. Ну и, конечно же, всегда чувствовать себя 30-летней девушкой. У меня это отлично получается!

Спортом не занимаюсь. Я очень энергична от природы и всегда много двигаюсь. А если ещё выпью чашечку кофе, то, как вихрь, сбиваю с полок продукты в магазинах. Так много во мне энергии. Это и есть мой спорт! Ещё я очень люблю йогу. Она требует внимания и времени. В гастрольном режиме выделить время на занятия сложно, а вот на отдыхе, а я скоро отправлюсь в Испанию, займусь. Наберусь сил перед гастролями в Америку и Канаду. Ну, а потом — с хорошим настроением и новыми силами — ворвусь к вам так, словно впервые!

— То, что вы стали певицей, считаете судьбой, предназначением свыше или реализацией своей мечты?

— Никогда не мечтала стать звездой. О том, что сцена — это моя судьба, мне сказали мои потрясающие музыканты. Я лично считаю, что поцелованная Богом.

— Как ваша дочь Татьяна себя чувствует после травмы? Как идет восстановление?

- Это все зависит от неё самой, как она поддастся лечению. Ну и, конечно же, от врачей, которые её лечат. Дай Бог, чтобы все прошло успешно, и не было никаких ошибок, которые могут привести к нехорошим последствиям. Мы серьёзно и не спеша подошли к процессу восстановления. Медленно и уверено Татьяна приходит в себя. Надеюсь, через год мы все увидим здоровую, красивую и талантливую девочку.



Напомним, Любовь Успенская проводит отпуск в Испании. Звезда без стеснения загорает топлес и демонстрирует фигуру в купальнике.

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