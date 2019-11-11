24.39 / 24.65 26.83 / 27.24
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Смертельное ДТП с переворотом под Киевом: число жертв возросло

10:23 11 ноября 2019 432
ДТП под Киевом
Инф. «ФАКТОВ»

Число погибших в страшном ДТП в селе Здвижевка (Киевская область), где столкнулись два автомобиля, увеличилось.

Так, сначала сообщалось о гибели троих человек. Однако, по данным ГУНП в Киевской области, в данный момент есть информация о четверых погибших пассажирах Volkswagen: 33-летней женщине с 11-летним сыном и 39-летней женщине с 12-летней дочерью. Еще трое пострадавших из Volvo госпитализированы.

«Установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Caddy на иностранной регистрации, выезжая на перекресток из села Здвижевка на автодорогу, проигнорировал требование знака „Движение без остановки запрещено“ и не предоставил преимущество автомобилю Volvo, который двигался по главной дороге. В результате ДТП две легковушки перевернулись», — говорится в сообщении.

45-летний водитель — виновник дорожно-транспортного происшествия — задержан и с различными телесными повреждениями доставлен в больницу, где его поместили под охрану в спецпалату.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на оживленной улице Академика Заболотного между метро «Выставочный центр» и Столичным шоссе произошло лобовое столкновение «Шкоды» и бетоновоза «ДАФ». Девушка-водитель легковушки скончалась на месте ДТП.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Надежда Мейхер и Алена Винницкая

Группа «ВИА Гра» вернулась к первому составу: что произошло (фото)

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко в соблазнительном мини засветилась в Одессе (фото)

логотип проекта

Неожиданный поворот: стали известны полуфиналисты "Танців з зірками"

гороскоп

Телец выполнит важное задание, а Скорпиону повезет в бизнесе: гороскоп на неделю

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер