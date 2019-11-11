Смертельное ДТП с переворотом под Киевом: число жертв возросло

Происшествия

Число погибших в страшном ДТП в селе Здвижевка (Киевская область), где столкнулись два автомобиля, увеличилось.

Так, сначала сообщалось о гибели троих человек. Однако, по данным ГУНП в Киевской области, в данный момент есть информация о четверых погибших пассажирах Volkswagen: 33-летней женщине с 11-летним сыном и 39-летней женщине с 12-летней дочерью. Еще трое пострадавших из Volvo госпитализированы.

«Установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Caddy на иностранной регистрации, выезжая на перекресток из села Здвижевка на автодорогу, проигнорировал требование знака „Движение без остановки запрещено“ и не предоставил преимущество автомобилю Volvo, который двигался по главной дороге. В результате ДТП две легковушки перевернулись», — говорится в сообщении.

45-летний водитель — виновник дорожно-транспортного происшествия — задержан и с различными телесными повреждениями доставлен в больницу, где его поместили под охрану в спецпалату.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на оживленной улице Академика Заболотного между метро «Выставочный центр» и Столичным шоссе произошло лобовое столкновение «Шкоды» и бетоновоза «ДАФ». Девушка-водитель легковушки скончалась на месте ДТП.

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