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«Нет мне прощения»: в сеть попала предсмертная записка женщины, выпрыгнувшей из окна с двумя детьми

11:33 11 ноября 2019 934
Трупо под окном дома
Инф. «ФАКТОВ»

Женщина, выбросившаяся в Москве с двумя детьми из окна, оставила предсмертную записку, попросив не сажать ее мужа в тюрьму, поскольку он ни в чем не виноват.

Текст записки в сеть выложил «112». Сообщается, что основная версия ЧП — послеродовая депрессия Людмилы Соколовой. Девять месяцев назад женщина родила дочку. Напомним, что мать и младенец погибли, а старший сын Соколовых выжил, но попал в больницу в тяжелом сотоянии.

Супруга погибшей Виталия, который утром, как обычно уехал на работу, увезли в больницу в шоковом состоянии. По его словам, женщина начала задумываться о смерти после рождения дочери весной 2019 года, а в последнее время она стала часто обращаться к педиатру в связи с разными недомоганиями у детей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Уфе (Россия) мать выбросила двухгодовалую девочку с 9 этажа, после чего сама выпрыгнула из окна.

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