Импорт электроэнергии из РФ ослабляет позиции Украины в Европе, — Чийгоз

Украина

Возобновление импорта электроэнергии из РФ, ставшее возможным вследствие «поправки Геруса», — это предательство национальных интересов. Он ослабляет позиции Украины в Европе. Об этом заявил народный депутат Украины Ахтем Чийгоз.

«Это плевок такой всем нам, народу плевок. Это яркий пример реваншизма, о котором мы говорили весь период выборов. Но это еще и ослабление нашей позиции на европейских площадках, и в том числе наших экономических связей с Европой. Потому что мы входим в европейское сообщество по электроэнергии», — сказал Чийгоз.

В свою очередь крымский активист и бывший узник Кремля Владимир Балух назвал импорт электроэнергии предательством. «В моем понимании, да, однозначно, это предательство», — заявил Балух.

Ранее экс-глава Службы безопасности Валентин Наливайченко заявил, что импорт электроэнергии из России угрожает Украине разрушением энергетической отрасли и остановкой евроинтеграции, а также попаданием в энергозависимость от Кремля.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, которая позволила украинским потребителям закупать импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

В начале ноября импорт электроэнергии из РФ увеличился по сравнению с октябрьскими показателями в три раза — до 12 млн кВт-ч / сут.

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