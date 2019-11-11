Высокая талия и бананы: названы самые модные джинсы сезона (фото)

Стиль жизни

Гардероб современного человека невозможно представить без пары джинсов. Когда-то одежда простых рабочих, сегодня — они стали частью мировой моды, фэшн-показов и предметом творческих исканий знаменитых дизайнеров.

Известный украинский режиссер, автор программ о моде и фэшн-стилист Светлана Лищинская, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала о модных моделях джинсов в осенне-зимнем сезоне и дала советы, как и с чем их носить. Ранее стилист проекта «Ранок з Україною» («Украина») Ольга Нагорная рассказала, какие свитера в тренде в новом сезоне, с чем их сочетать и от каких фасонов стоит на время отказаться.

— Существуют ли тренды на джинсы?

— Считается, что джинсы — это классика, которая всегда в моде. Действительно, гениальное изобретение конца XIX века уже более ста лет радует модниц всего мира. Причина довольно проста — более удобной и универсальной одежды не существует. Но это совсем не значит, что классика не может меняться. Джинсы из года в год вдохновляют мировых дизайнеров на создание новых моделей. Порой мы просто не успеваем сносить очередную пару, как она уже оказывается не актуальной.

— Хотя кажется, что в моде сложно придумать велосипед.

— Конечно! Все уже знают, что мода развивается циклично и в конце концов возвращается. Поэтому, если у вас есть любимые джинсы и они находятся еще в приличном состоянии, хотя и вышли из моды, не спешите их выбрасывать. Сохраните до тех времен, когда вновь сможете надеть.

— Какие модели джинсов стоит сейчас отложить в дальний ящик?

— Стоит избавиться от брюк с низкой посадкой. Сейчас это не в тренде и я, признаюсь, этому рада. Джинсы с высокой талией куда лучше подчеркивают женскую фигуру, все ее изгибы, и подходят практически всем. К тому же при этом лишние килограммы и «бочки» прекрасно скрываются и утягиваются плотной джинсовой тканью.

Перешли в разряд классики узкие джинсы, которые уже не находятся на пике моды, но все еще имеют большую армию поклонниц. Как и расклешенные к низу брюки, которые еще помнят времена хиппи.

Стоит избавиться и от рваных джинсов — фавориты нескольких сезонов, они уходят в прошлое, уступая место классической варке, без дырок и заплаток.

— Какого цвета джинсы стоит подбирать?

— Все зависит от ваших предпочтений. Главное, чтобы покраска была равномерной. В летних коллекциях было много цветного и белого денима. Светлые брюки не очень практичны зимой, но все же самые смелые модницы могут позволить себе надеть их и в холодное время года. В моде варка в стиле девяностых годов — светло-синяя или нежно-голубая. Желательно, чтобы модель не была «подрублена», с грубым срезом снизу, создавая немного неряшливый вид.

— Какие модели сейчас актуальны?

— Самая модная модель осенне-зимнего сезона — «бананы». Это джинсы, которые были очень популярны в конце восьмидесятых годов. Они с высокой талией, с несколькими защипами на бедрах, свободным кроем по ноге, который сужается к лодыжке. Актуальны модели широких, прямых по всей длине ноги, брюк. Кроме того, эта модель еще и очень удобна, поскольку не сковывает движений.

В моде и укороченные брюки. Кюлоты уже отходят в прошлое, а на их место приходят джинсы длиной ¾ ровного кроя. Если говорить в общем, то актуальны модели, которые слегка больше вашего размера — свободные и немного мешковатые. На подиум мировые дизайнеры вывели объемные джинсы — широкие и свободные, словно взятые из мужского гардероба.

— Какой верх стоит подбирать под такие модели?

— Если у вас объемные джинсы, то верхняя часть не должна быть «тяжелой». Брюки с высокой талией и расклешенные лучше сочетать с гольфом или рубахой, заправленной внутрь. Помните, что в нынешнем сезоне, следуя моде девяностых, стоит подчеркивать свою талию. Поэтому надо отказаться от объемных и многослойных образов. Даже, если вы надеваете джинсы с шерстяным свитером или свитшотом, его надо заправить внутрь брюк. Или дополнить образ поясом. Любые джинсы будут прекрасно смотреться с пиджаком. В этом сезоне отдавайте предпочтение расцветкам в клетку. Кстати, пиджак не обязательно застегивать, иначе образ получится слишком громоздким. Или же советую вновь прибегнуть к помощи пояса.

— А если говорить о верхней одежде, то что лучше смотрится под джинсы — куртка или пальто?

— Джинсы любят за то, что они подходят под абсолютно любой образ. С курткой будут смотреться более спортивно, а пальто придаст им шик. Любимый образ всех модников в этом сезоне — «сочетание несочетаемого» — кроссовки, джинсы и строгое шерстяное пальто. В такой одежде можно пойти как на встречу с подругами в кафе, так и на совещание в офис. Кстати, самая актуальная модель зимней верхней одежды нынешней зимой — это укороченная дубленка — и снова «привет» из девяностых годов. Она-то уж точно будет отлично смотреться с любым фасоном джинсов.

— Что можно сказать про обувь под джинсы?

— Самая модная модель осенне-зимнего сезона — это казаки — вариант классических ковбойских ботинок. Идеальный вариант — пара из замши песочного цвета. Лучше всего она будет смотреться с укороченными джинсами. К широким моделям больше подойдут кроссовки или ботинки на грубой подошве. В тренде ботильоны на среднем каблуке, которые отлично подходят под любую модель. Любительницам высокого каблука стоит обратить внимание на «бананы». Что касается классических сапог, то их лучше оставить для юбок и платьев.

Ранее стилист проекта «Ранок з Україною» («Украина») Ольга Нагорная рассказала, Как и с чем сочетать трендовые шелковые наряды, какого фасона и длины должна быть юбка в этом сезоне.

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