Мир

Превысивший скорость Porsche влетел по воздуху на второй этаж дома, насквозь пробив стену (фото, видео)

В городе американского штата Нью-Джерси Томс-Ривер 22-летний водитель роскошного спортивного Porsche Boxster стоимостью почти 50 тысяч долларов, превысил скорость и не справился с управлением. Машина врезалась в насыпь и взлетела на воздух. Автомобиль насквозь проломил кирпичную стену близлежащего дома, влетев на второй этаж.

Здание оказалось не жилым, а офисным. По счастью, ЧП произошло рано утром и в помещении никого из сотрудников не было. Однако само здание признано небезопасным для дальнейшей эксплуатации.

Как сообщает телеканал Fox, водитель и его 23-летний пассажир погибли на месте.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Лондоне уличный гонщик одним махом разбил 11 роскошных машин, включая Bentley, McLaren и Porsche.





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