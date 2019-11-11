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В Харькове продают торты из оккупированного Луганска: в сети показали фото
В сеть попали фото кондитерских изделий, производимых в оккупированном Луганске, которые продаются на подконтрольных правительству территориях Украины, в частности в Харькове.
Изначально фото в группе «Родной Славянск» разместил Артур Бакинский, но позже это сообщение было удалено. Впрочем, скриншоты этого сообщения уже пошли «гулять по сети». В качестве точки продажи тортов фигурируют торговые точки Барабашово.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», контрразведка СБУ разоблачила предприятие, находящееся в оккупированной части Луганской области, которое поставляло в РФ продукцию военного назначения. Руководили предприятиям люди, обосновавшиеся в Харькове.
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