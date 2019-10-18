Украина

СБУ разоблачила схему: поставки военной продукции с Донбасса в Россию курировались из Харькова

Контрразведка СБУ разоблачила предприятие, находящееся в оккупированной части Луганской области, которое поставляло в РФ продукцию военного назначения. Ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента ГРУ России. При этом руководство предприятием осуществлялось из Харькова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники и следователи СБУ установили, что одно из машиностроительных предприятий так называемой «ЛНР» организовало незаконные поставки продукции в адрес «фирмы-прокладки», которая зарегистрирована в Московской области. При этом комплектующие поступали для ремонта российской военной авиации. Схема использовалась структурами МО РФ, чтобы избежать санкций.

Задокументировано свыше тридцати экспортных поставок на сумму более 50 млн российских рублей. Груз вывозили автотранспортом через временно неконтролируемый участок границы Украины с РФ. При этом машиностроительное предприятие регулярно платило налоги в бюджет террористической организации «ЛНР» и таможенные платежи органам России.

СБУ также установила, что руководство предприятия почти постоянно находилось в Харькове и оттуда удаленно контролировало производство и поставки продукции.

Во время обысков, которые были проведены по месту жительства, в офисных помещениях и транспортных средствах ключевых фигурантов незаконных сделок, сотрудники СБУ изъяли техническую документацию на продукцию и другие доказательства противоправной деятельности.

СБУ продолжает расследование для привлечения к уголовной ответственности всех причастных к незаконным поставкам.

Ранее сообщалось, что в СБУ назвали число украинских заложников на Донбассе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter