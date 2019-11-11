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Украина

"Это обман": Зеленский сделал громкое заявление о рынке земли (видео)

13:10 11 ноября 2019 351
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

В то время, как аграрии устроили в Украине акцию протеста против отмены моратория на продажу сельскохозяйственных земель, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие положения войдут в закон, согласно которому в стране будет создан рынок земли.

Так, обращаясь к гражданам, Зеленский заявил, что расскажет об одном из самых крупных обманов, который даже закреплен в Конституции. «Это статья Конституции о том, что земля является объектом права собственности украинского народа», — отметил он и добавил, что, по сути, у людей такого права нет — государство его им не предоставило. «У украинцев нет права покупать или продавать земельные участки сельхозназначения», — заявил Зеленский, подчеркнув, что у жителей соседних с Украиной государств из ЕС такое право есть.

По его словам, скоро парламент будет рассматривать вопрос о создании рынка земли. Ко второму чтению в документ внесут положения, согласно которым право продавать и покупать землю будет лишь у граждан Украины и компаний, учрежденных украинцами исключительно. «Те, у кого в учредителях есть иностранцы, получат право на покупку земли, если на это даст „добро“ народ на референдуме. Такой пункт будет в законе», — заявил Зеленский и добавил, что вскоре парламент разработает и утвердит закон, которым будут установлены виды и механизмы референдумов.

Эксклюзивный материал «Что такое рынок земли и сможет ли он заработать в Украине: мнение эксперта» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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