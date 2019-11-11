24.40 / 24.65 26.84 / 27.24
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Сальто со штангой: парень из Ровно взорвал сеть невероятным трюком (фото, видео)

13:29 11 ноября 2019 181
сальто со штангой
Дария ГОРСКАЯ, «ФАКТЫ»

21-летний Николай Боровец из Ровно в одночасье стал знаменитостью: он сумел сделать головокружительное сальто назад, держа в руках 20-килограммовую штангу. В считаные дни видео трюка в соцсети посмотрели миллионы людей.

Спортом Николай увлекся еще в 13-летнем возрасте, причем всё — и развитие мускулатуры, и акробатические трюки — осваивал сам, без тренера. Изобрел новый вид спорта, соединив элементы тяжелой атлетики, гимнастики и акробатики. Трижды в неделю занимается в тренажерном зале, работает тренером по спортивной акробатике и часто удивляет своих подписчиков в Instagram новыми достижениями — то, стоя на одной ноге, поднимает над головой людей вместо штанги, то отжимается в положении вниз головой на руках и завершает упражнение элементами верхнего брейка. У спортсмена есть любимые упражнения, например, коронный воздушный шпагат Жана-Клода Ван Дамма, да еще и с тяжелой штангой над головой. Но настолько зрелищного и опасного трюка, как сальто со штангой, он раньше не делал.

— Идея появилась именно потому, что этот трюк такой опасный и сложный, — делится Николай Боровец с «ФАКТАМИ». - Сальто вперед и назад я освоил уже очень давно, а год назад начал пробовать делать его с грузом — сначала с 3-килограммовыми гантельками, позже — с 16-килограммовой гирей. Что было самое сложное? Нет, не техническая часть — я всегда ответственно подхожу к тому, что делаю, и за восемь лет серьезного занятия спортом у меня не было ни одной травмы. Самым трудным было перебороть свой страх. Потому что даже тогда, когда ты уже точно знаешь, что готов — и техника есть, и физическая форма прекрасная, но какой-то внутренний голос тебя отговаривает, нашептывает, что это так страшно и опасно. И да, это действительно очень опасно — без специальной подготовки можно запросто упасть и свернуть себе шею. Но я таки сделал это — сначала один пробный раз, но тогда приземлился не идеально. Потом уже совершил то сальто, которое было снято на видео и выложено в сеть. Свои эмоции даже словами не передам, настолько они были невероятными. Родители и близкие друзья порадовались за меня, но особенно не удивились: «Это же Коля, он все может». Педагоги в Ровенском государственном гуманитарном университете, где я учусь на преподавателя физкультуры, отметили, что этот трюк — лучшее, что я делал. Но я точно знаю, что это не конец, а только начало. Впереди у меня еще много более сложных и невероятных трюков. Каких именно — пока говорить не буду. Поживем — увидим.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о невероятных трюках, которые выполняет пятилетний мальчик из Ирана, тоже ставший настоящей звездой Instagram. Едва научившись ходить, он начал осваивать азы гимнастики, и уже в два года демонстрировал такие трюки, которым позавидовали бы даже взрослые спортсмены.

«ФАКТЫ» также писали о другом юном талантливом украинском спортсмене. Алексей Середа из Николаева стал самым молодым чемпионом Европы по прыжкам в воду за всю историю соревнований. Он побил рекорд олимпийского призера британца Томаса Дейли.

Читайте также: 12-летняя украинка стала чемпионкой мира по карате (фото, видео)

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Надежда Мейхер и Алена Винницкая

Группа «ВИА Гра» вернулась к первому составу: что произошло (фото)

Торт из Луганска

В Харькове продают торты из оккупированного Луганска: в сети показали фото

логотип проекта

Неожиданный поворот: стали известны полуфиналисты "Танців з зірками"

гороскоп

Телец выполнит важное задание, а Скорпиону повезет в бизнесе: гороскоп на неделю

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер