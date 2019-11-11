Сальто со штангой: парень из Ровно взорвал сеть невероятным трюком (фото, видео)

Общество и люди

21-летний Николай Боровец из Ровно в одночасье стал знаменитостью: он сумел сделать головокружительное сальто назад, держа в руках 20-килограммовую штангу. В считаные дни видео трюка в соцсети посмотрели миллионы людей.

Спортом Николай увлекся еще в 13-летнем возрасте, причем всё — и развитие мускулатуры, и акробатические трюки — осваивал сам, без тренера. Изобрел новый вид спорта, соединив элементы тяжелой атлетики, гимнастики и акробатики. Трижды в неделю занимается в тренажерном зале, работает тренером по спортивной акробатике и часто удивляет своих подписчиков в Instagram новыми достижениями — то, стоя на одной ноге, поднимает над головой людей вместо штанги, то отжимается в положении вниз головой на руках и завершает упражнение элементами верхнего брейка. У спортсмена есть любимые упражнения, например, коронный воздушный шпагат Жана-Клода Ван Дамма, да еще и с тяжелой штангой над головой. Но настолько зрелищного и опасного трюка, как сальто со штангой, он раньше не делал.

— Идея появилась именно потому, что этот трюк такой опасный и сложный, — делится Николай Боровец с «ФАКТАМИ». - Сальто вперед и назад я освоил уже очень давно, а год назад начал пробовать делать его с грузом — сначала с 3-килограммовыми гантельками, позже — с 16-килограммовой гирей. Что было самое сложное? Нет, не техническая часть — я всегда ответственно подхожу к тому, что делаю, и за восемь лет серьезного занятия спортом у меня не было ни одной травмы. Самым трудным было перебороть свой страх. Потому что даже тогда, когда ты уже точно знаешь, что готов — и техника есть, и физическая форма прекрасная, но какой-то внутренний голос тебя отговаривает, нашептывает, что это так страшно и опасно. И да, это действительно очень опасно — без специальной подготовки можно запросто упасть и свернуть себе шею. Но я таки сделал это — сначала один пробный раз, но тогда приземлился не идеально. Потом уже совершил то сальто, которое было снято на видео и выложено в сеть. Свои эмоции даже словами не передам, настолько они были невероятными. Родители и близкие друзья порадовались за меня, но особенно не удивились: «Это же Коля, он все может». Педагоги в Ровенском государственном гуманитарном университете, где я учусь на преподавателя физкультуры, отметили, что этот трюк — лучшее, что я делал. Но я точно знаю, что это не конец, а только начало. Впереди у меня еще много более сложных и невероятных трюков. Каких именно — пока говорить не буду. Поживем — увидим.

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