Происшествия

В Госрезерв пришли с обысками: названа причина

В Государственном агентстве резерва Украины проходят обыски. Об этом в Facebook сообщила заместитель директора ГБР Ольга Варченко. Ранее следователи ГБР провели обыски на Львовской таможне.

По словам Варченко, ГБР проводит санкционированные судом обыски и временные доступы к документам на складах и на одном из предприятий Госрезерва из-за просроченной продукции на складах.

«По предварительным данным, в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководством и должностными лицами Государственного агентства резерва Украины, на складах накопились продукты с просроченным сроком хранения. По предварительной оценке, сумма ущерба составляет около 60,5 миллиона гривен», — уточнила Варченко.

Сообщается, что ГБР расследует возможное ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей руководством и должностными лицами Госрезерва.

Санкция статьи предусматривает наказание за такие преступления в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Напомним, в июне этого года тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман отстранил от работы главу Госагентства резерва Вадима Мосийчука, которого подозревали в причинении ущерба государству на 6 млн гривен.

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