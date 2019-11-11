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Дело на 173 миллиона: раскрыта масштабная коррупционная схема в Минобороны
Главная военная прокуратура зарегистрировала уголовное производство в отношении сотрудников Министерства обороны Украины — делом займется НАБУ. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
По версии следствия, в 2017 году при закупке средств связи иностранного производства для нужд обороны страны сотрудники Минобороны не предусмотрели в контракте условия получения Украиной компенсаций (офсетного договора). Их общая сумма составляет более 173 млн грн.
Эти действия нарушают требования Закона Украины «О государственном оборонном заказе», а также Порядок заключения компенсационных (офсетных) договоров. Следствие считает, что должностные лица Минобороны действовали вопреки интересам государства, и один из спецэкспортеров мог получить неправомерную выгоду.
Досудебное расследование в указанном уголовном производстве поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины.
Ранее сообщалось, что СМИ сообщили о коррупционных схемах в украинском футболе.
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