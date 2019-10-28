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"Влиять не будем, но в случае чего поможем": Зеленский пришел в НАБУ (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Национальное антикоррупционное бюро, куда ранее советовал обращаться гражданам по поводу коррупции. После этого в НАБУ сообщили, что они ведут не все коррупционные дела.
Видео краткого выступления Зеленского в НАБУ опубликовали в соцсетях на страничке Офиса президента. Зеленский, в частности, заявил, что в работу антикоррупционного бюро вмешиваться не будет, добавив, что все коррупционеры должны получить по заслугам.
В то же время он пообещал «помочь», если кто-то будет «давить» на НАБУ. Практически аналогичное заявление он сделал и в отношении Высшего антикоррупционного суда: «С судом не легко, но мы будем работать. Не будем влиять, но будем работать. Мы бы хотели, чтобы руки связаны были у тех, кто это заслуживает».
«И к чему тут разграничение функций разных органов власти, невмешательство в следствие, разные ветви власти? Или у нас НАБУ, САП, ГБР и Генпрокуратура — уже „свои органы“? Хотя бы видимость создавали бы…» — прокомментировал заявление Зеленского политический эксперт, юрист-международник Андрей Смолий.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский назвал будущего генпрокурора Украины «на 100% моим человеком».
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