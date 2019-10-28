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Украина

"Влиять не будем, но в случае чего поможем": Зеленский пришел в НАБУ (видео)

14:06 28 октября 2019 280
Сытник, Зеленский и Богдан
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Национальное антикоррупционное бюро, куда ранее советовал обращаться гражданам по поводу коррупции. После этого в НАБУ сообщили, что они ведут не все коррупционные дела.

Видео краткого выступления Зеленского в НАБУ опубликовали в соцсетях на страничке Офиса президента. Зеленский, в частности, заявил, что в работу антикоррупционного бюро вмешиваться не будет, добавив, что все коррупционеры должны получить по заслугам.

В то же время он пообещал «помочь», если кто-то будет «давить» на НАБУ. Практически аналогичное заявление он сделал и в отношении Высшего антикоррупционного суда: «С судом не легко, но мы будем работать. Не будем влиять, но будем работать. Мы бы хотели, чтобы руки связаны были у тех, кто это заслуживает».

«И к чему тут разграничение функций разных органов власти, невмешательство в следствие, разные ветви власти? Или у нас НАБУ, САП, ГБР и Генпрокуратура — уже „свои органы“? Хотя бы видимость создавали бы…» — прокомментировал заявление Зеленского политический эксперт, юрист-международник Андрей Смолий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский назвал будущего генпрокурора Украины «на 100% моим человеком».

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