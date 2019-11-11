- 16:09 Гороскоп на 12 ноября для всех знаков зодиака
- 16:05 Потери будут колоссальными: эксперт оценил угрозу масштабного вторжения войск Путина в Украину
- 15:58 Елена Зеленская впервые снялась для обложки Vogue UA
- 15:56 В штабе ООС заявили о завершении разведения сил возле Петровского
- 15:53 В Харькове оформляли соцвыплаты боевикам "ДНР"-"ЛНР": раскрыта преступная схема
- 15:37 Украина — Эстония: онлайн-трансляция матча
- 15:31 Расчленивший свою любовницу российский историк устроил истерику в суде
- 15:24 Зеленский теряет поддержку украинцев: опубликованы результаты свежего соцопроса
- 15:19 День ангела Елены: открытки, красивые поздравления, смс
- 15:18 Шокирующая выставка тел остается в Киеве и устраивает «Ночь в музее»
- 15:17 В работе "ПриватБанка" произошел сбой
- 15:06 Сельдерей и кокосовое молоко: как приготовить идеальные блюда из курицы
Расчленивший свою любовницу российский историк устроил истерику в суде (видео)
11 ноября в России проходит суд над доцентом истфака СПбГУ Олегом Соколовым, которого подозревают в убийстве своей любовницы — аспирантки Анастасии Ещенко. Доцент расчленил ее тело и пытался утопить в Мойке. О ходе судебного процесса сообщает МК.
Соколов начал жаловался судьям на болезни: гайморит и болезнь сердца. В защиту доцента выступила свидетельница Маргарита Карагодина, которая знает Соколова с начала 90-х годов: «То, что произошло, мне кажется недоразумением, в такое сложно поверить», — заявила она.
Защита настаивала на том, что убийство Анастасии Ещенко Соколов совершил в состоянии аффекта, и просила для него домашнего ареста.
В зале суда Олег Соколов плачет и бьется головой о стену.
Ранее сообщалось, что Соколов был известен маниакальным преклонением перед личностью Наполеона.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Я твой Чебурашка, ты – мой кролик»: появилось видео со свадьбы короля Малайзии и россиянки, которые развелись со скандалом
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...