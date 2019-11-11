Мир

Расчленивший свою любовницу российский историк устроил истерику в суде (видео)

11 ноября в России проходит суд над доцентом истфака СПбГУ Олегом Соколовым, которого подозревают в убийстве своей любовницы — аспирантки Анастасии Ещенко. Доцент расчленил ее тело и пытался утопить в Мойке. О ходе судебного процесса сообщает МК.

Соколов начал жаловался судьям на болезни: гайморит и болезнь сердца. В защиту доцента выступила свидетельница Маргарита Карагодина, которая знает Соколова с начала 90-х годов: «То, что произошло, мне кажется недоразумением, в такое сложно поверить», — заявила она.

Защита настаивала на том, что убийство Анастасии Ещенко Соколов совершил в состоянии аффекта, и просила для него домашнего ареста.

В зале суда Олег Соколов плачет и бьется головой о стену.

Ранее сообщалось, что Соколов был известен маниакальным преклонением перед личностью Наполеона.

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