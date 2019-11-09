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Известный российский историк носил в рюкзаке отрубленные женские руки: подробности жуткой истории
В российском Санкт-Петербурге 9 ноября из воды Мойки спасли пожилого мужчину, в рюкзаке которого обнаружили отрубленные руки и травматический пистолет. Об этом сообщается на сайте Следственного Комитета.
Как рассказал источник российских СМИ в правоохранительных органах, задержанный мужчина — 63-летний доцент СПбГУ и историк Олег Соколов. В воде Мойки его заметил проезжавший мимо таксист, сейчас Соколов находится в Мариинской больнице с переохлаждением.
В квартире Соколова нашли труп женщины. По предварительным данным, убитой оказалась студентка Анастасия Ещенко. Она писала вместе с Соколовым работу о личности Наполеона. СУ СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении учёного по статье «Убийство».
Настя с отличием окончила истфак СПбГУ. Она изучала историю нового и новейшего времени, была аспирантом, последние три года вела частные уроки.
Отметим, что Олег Соколов — обладатель ордена Почетного легиона степени кавалера, автор монографий, посвященных истории Европы
Коллеги историка не раз отмечали его «странности». Так, однажды Соколов избил студентов у себя на факультете. Случай произошел в 2018 году. Тогда один из студентов Соколова задал ему вопрос по поводу плагиата работы историка Евгения Понасенкова в ходе открытой лекции. Педагог не ответил на него, а попросил вывести юношу из аудитории.
После этого к студенту подошли несколько человек, которые ударили его и вытолкнули за дверь под одобряющие возгласы Соколова, который говорил «Давай, вали отсюда!».
Как писали «ФАКТЫ», ранее в российском Архангельске каннибал убил и съел несколько человек.
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