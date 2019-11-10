"Поехала крыша": в России раскрыли подробности о личности профессора-убийцы (видео)

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Профессор из университета Санкт-Петербурга Олег Соколов мог совершить жестокое убийство своей студентки-любовницы Анастасии Ещенко спонтанно и непреднамеренно. Его странное поведение и раньше отмечали преподаватели и студенты вуза. Соколов был известен своей эксцентричностью, тягой к молодым студенткам и маниакальным преклонением перед личностью Наполеона. Об этом говорится в сюжете телеканала «360».
По словам коллеги Соколова, историка Евгения Панасенкова, он еще год назад писал обращение с требованием уволить Соколова, поскольку тот вел себя неадекватно.
Соколов жил с убитой девушкой, и об этом знал весь университет. По словам коллеги профессора, жена Соколова умерла при загадочных обстоятельствах, а каждую свою новую избранницу доцент называл Жозефиной. Лет десять назад он жестоко избил свою предыдущую любовницу.
Соколов изучал жизнь Наполеона Бонапарта и был заметной фигурой российского движения реконструкторов. Студенты и коллеги Соколова рассказали, что страсть Соколова к Наполеону переходила профессиональные границы и имела маниакальный характер — не случайно преподаватель планировал после убийства Анастасии покончить с собой в костюме императора.
В то же время, российский блогер Дмитрий Пучков рассказал журналистам, что Соколова травили якобы за его плагиат. И все, что произошло с ним, в том числе убийство девушки, это было результатом травли.
Напомним, ученого Олега Соколова задержали утром в субботу, 9 ноября, когда он пытался утопить в реке пакет, в котором находились отрезанные руки убитой. Сам Соколов находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Мужчина признался, что находился со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание. В его квартире силовики обнаружили тело убитой молодой женщины и ее отрезанную голову, а в рюкзаке — травматический пистолет. Соколов планировал покончить с собой в костюме Наполеона в Петропавловской крепости на глазах у туристов. С собой он хотел взять прощальное письмо, а дома оставить завещание.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России мужчина мужчина зверски убил и расчленил транссексуала, после того как во время интимной близости понял, что это не женщина. А в Киеве гражданин Азербайджана зарезал своего знакомого и хотел расчленить его тело, чтобы скрыть убийство.
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