Общество и люди

В Киеве изменены маршруты и график троллейбусов и трамваев

«Киевпасстранс» изменил работу троллейбусов №№ 91Н, 93Н, 94Н в ночь на 12 ноября:

с 00:20 до 05:20 в связи с ремонтом контактной сети на бульваре Т. Шевченко троллейбусы №№ 93Н и 94Н проследует до ж/д вокзала «Южный» соответственно от улицы Чернобыльской и проспекта Л. Курбаса;

в связи с ремонтом контактной сети на бульваре Т. Шевченко троллейбусы №№ 93Н и 94Н проследует до ж/д вокзала «Южный» соответственно от улицы Чернобыльской и проспекта Л. Курбаса; 01:50 до 04:20 из-за ремонта контактной сети на проспекте В. Маяковского движение троллейбуса № 91Н организовано от Центрального ж/д вокзала до Дарницкой площади.

А трамваи №№ 8 и 29 в ночь на 12−15 ноября будут ходить по сокращенному графику, что связано с ремонтом колеи на улице Ялтинской (Дарницкий район):

последние отправления трамвая № 8 по действующему маршруту от станции метро «Лесная» в 22:36, 22:54; от станции метро «Позняки» — в 22:26, 22:50;

последние отправления трамвая № 29 от станции метро «Лесная» — в 22:40, 22:58;от станции метро «Бориспольская» — в 22:25, 22:45.

В 05:00 восстановят движение трамваев по привычной схеме.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что дождь в Киеве стал причиной задержки движения троллейбусов и трамваев.

До конца года из-за ремонта закрыли улицу Покровскую в центре города (пока ведутся работы от Андреевского спуска до переулка Зелинского, объезд осуществляется по улице Сагайдачного), а также пешеходный мост на пересечении проспекта Комарова и улицы Василенко (Соломенский район).

Напомним, с 7 ноября въезд в Киеве грузовых автомобилей в утренние и вечерние часы пик ограничен. Это касается грузовиков с разрешенной массой более 4,5 тонны, которым закрыт въезд с 07:00 до 10:00 и вечером — с 17:00 до 20:00. Пока ограничение введено со стороны Житомира, а впоследствии это коснется и других направлений (фуры должны парковаться на подъездах к столице).

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