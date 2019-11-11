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Как будем отдыхать и отрабатывать дни в новогодние праздники: календарь выходных
На новогодние праздники украинцы будут отдыхать четыре дня подряд. Кроме того, будет выходным 25 декабря — Рождество по Григорианскому календарю и перенесутся выходные для празднования Рождества по старому стилю.
Предприятиям, учреждения и организациям с «пятидневкой» рекомендуется сделать рабочими субботы 21 декабря и 28 декабря, чтобы объявить выходными понедельник 30 декабря и вторник 31 декабря. По такому же принципу Кабмин рекомендует организовать работу отделений «Укрпочты». Аналогично изменится режим работы банков в предновогодние дни, о чем Нацбанк уже издал распоряжение.
Среда, 1 января 2020 года, будет выходным, поскольку день является государственным праздником.
Для празднования Рождества в 2020 году понедельник 6 января будет выходным, а «отработку» рекомендуется провести в субботу, 11 января.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» опубликовали полный список дополнительных выходных дней в 2019 году.
Фото kiev.vgorode.ua
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