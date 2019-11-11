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В России прогремел взрыв на пивзаводе «Балтика»: в сеть попало первое видео
В понедельник, 11 ноября, в Санкт-Петербурге произошел взрыв на пивзаводе «Балтика». Пострадали два человека. Ранее сильный взрыв в РФ произошел на складе боеприпасов в Красноярском крае. Об происшествии в СПб сообщает ТАСС.
Причиной взрыва стал прорыв теплосети предприятия. Несмотря на инцидент, работа на заводе не была остановлена. Организован оперативный штаб, который занимается устранением прорыва теплосети.
Сообщается, что завод расположен в промышленной зоне на севере города, жилым кварталам взрыв угрозы не представлял.
Напомним, ранее мощный взрыв в России зафиксирован под Северодвинском. По информации США, он произошел при подъеме со дна Белого моря ракеты «Буревестник», оснащенной ядерной установкой. Ракета находилась на дне после неудачного испытания.
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