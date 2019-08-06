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Снаряды разрывались прямо на трассе: в сети показали новое видео взрывов в России
В сети появилось новое видео из Красноярского края, где в районе войсковой части близ деревни Каменка Ачинского района прогремели взрывы боеприпасов, и была начата эвакуация населения.
Новый ролик как раз и демонстрирует опасности такой эвакуации. На кадрах, сделанных из движущегося авто, видно, как снаряд падает на обочине автомобильной дороги, а второй — прямо в центре дороги, образовав внушительную воронку.
Момент падения одного из снарядов в окраинах Ачинска заснял регистратор проезжающей мимо машины.— 10 апреля (@buch1004) 6 августа 2019 г.
via strelkakrsk pic.twitter.com/grvvgnRkzJ
В комментариях пользователи поинтересовались, занимаются ли власти ликвидацией последствий катастрофы, или пустили все на самотек, как в случае с лесными пожарами в России.
«А что, там тоже не тушат? Тоже экономически невыгодно?», — написала Берта Клейн.
«Интересно, сколько аборигенов ездили стрелять по Украине», — задалался вопросом пользователь с ником Илья.
С ним согласен и пользователь I am.
«Какой мерой меряешь, так и тебе отмеряют. Се ля ви», — написал он.
Напомним, о взрывах на территории воинской части в Красноярском крае стало известно 5 августа. Из района ЧП была начата эвакуация населения. Также стало известно о гибели как минимум одного военнослужащего. Данные о причинах возгорания разнятся.
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