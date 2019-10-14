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В США назвали причину взрыва на полигоне под Северодвинском

18:14 14 октября 2019 59
взрыв
Инф. «ФАКТОВ»

Взрыв на полигоне под Северодвинском (Россия) произошел во время подъема со дна Белого моря ракеты «Буревестник» с ядерной установкой. Об этом говорится в тексте выступления заместителя помощника Госсекретаря США Томаса ди Нанно в ООН 10 октября.

По мнению американского чиновника, взрыв был результатом ядерной реакции, возникшей во время подъема российской крылатой ракеты с ядерной установкой, которая лежала на дне Белого моря после ее неудачного испытания в прошлом году, сообщает издание «Гордон».

Напомним, 8 августа на военном полигоне в Архангельской области во время испытания жидкостного реактивного двигателя произошел взрыв. В результате аварии погибли пять человек. После ЧП под Северодвинском были обнаружены радиоактивные изотопы, что показали пробы воздуха.

В областной больнице Архангельска, куда доставляли пострадавших после взрыва, от радиации пострадали медики, однако власти пытались это замять.

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