Кремль устраивал разнос: СМИ узнали, как Путин шантажирует Зеленского

Украина

Кремль нашел эффективный способ влиять на политику, проводимую президентом Владимиром Зеленским. Сначала украинского президента сдерживали, шантажируя срывом освобождения военнопленных моряков, затем грозили не отпустить других пленных. Сейчас в России нашли новую, чувствительную для Зеленского тему и намекают на отмену встречи «нормандской четверки».

Как сообщает «Европейская правда», ссылаясь на собственные источники, именно такая последовательная политика Кремля заставила Зеленского отказаться от резкой риторики в адрес России. Прямые обвинения в адрес России прозвучали от Зеленского считаные разы и после выступления в ООН прекратились.

«По словам источников, после каждого жесткого заявления россияне устраивали „разнос“ на неофициальных консультациях с Киевом, предупреждая, что, мол, следующее острое заявление поставит крест на процессе возвращения украинских пленных. Причем уровень заявлений, испытывающих „болевой порог“ россиян, со временем снижался. Именно поэтому Банковая начала взвешивать публичные действия и решения на предмет того, не обидят ли они Кремль», — отмечается в статье.

Напомним, Россия неоднократно намекала Украине, что встреча в нормандском формате, которой добивается Зеленский, вполне возможна. Сначала говорилось, что для такой встречи нужно выполнить ряд условий. Согласно последним заявлениям из Кремля, объем уступок они считают недостаточным, а потому дата встречи пока не назначается.

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