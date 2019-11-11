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Украина

Кремль устраивал разнос: СМИ узнали, как Путин шантажирует Зеленского

19:10 11 ноября 2019 1062
путин и зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Кремль нашел эффективный способ влиять на политику, проводимую президентом Владимиром Зеленским. Сначала украинского президента сдерживали, шантажируя срывом освобождения военнопленных моряков, затем грозили не отпустить других пленных. Сейчас в России нашли новую, чувствительную для Зеленского тему и намекают на отмену встречи «нормандской четверки».

Как сообщает «Европейская правда», ссылаясь на собственные источники, именно такая последовательная политика Кремля заставила Зеленского отказаться от резкой риторики в адрес России. Прямые обвинения в адрес России прозвучали от Зеленского считаные разы и после выступления в ООН прекратились.

«По словам источников, после каждого жесткого заявления россияне устраивали „разнос“ на неофициальных консультациях с Киевом, предупреждая, что, мол, следующее острое заявление поставит крест на процессе возвращения украинских пленных. Причем уровень заявлений, испытывающих „болевой порог“ россиян, со временем снижался. Именно поэтому Банковая начала взвешивать публичные действия и решения на предмет того, не обидят ли они Кремль», — отмечается в статье.

Напомним, Россия неоднократно намекала Украине, что встреча в нормандском формате, которой добивается Зеленский, вполне возможна. Сначала говорилось, что для такой встречи нужно выполнить ряд условий. Согласно последним заявлениям из Кремля, объем уступок они считают недостаточным, а потому дата встречи пока не назначается.

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