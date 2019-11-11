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Скандал на «Золотом граммофоне»: У Лободы отвалился микрофон, а Басков и вовсе не явился

Российская премия «Золотой граммофон», которая отмечает и украинских артистов, закончилась грандиозным скандалом. Зрители, побывавшие на концерте в Санкт-Петербурге, возмущаются в сети.

Как пишет Super.ru, «премия „Золотой Граммофон“ стала предметом гнева и возмущений зрителей. Люди требуют от организаторов объяснений: почему вместо заявленных трех концерт длился два часа, артисты выступали под „фанеру“, а ведущие вели себя непрофессионально».

Также техническая сторона концерта оставляла желать лучшего. Во время выступления Светланы Лободы и вовсе случился конфуз — отказала звуковая аппаратура и отвалился микрофон. Во время номера она вынуждена была придерживать его рукой. Певица отработала, делая вид, что ничего не произошло.

Впрочем, сама Светлана об инциденте не обмолвилась и словом. В сети она похвасталась новым провокационным нарядом — красным полупрозрачным платьем с огромным декольте, едва прикрывающим пышную грудь.

Поклонники Николая Баскова, заявленного ранее в афише, так и не увидели артиста на сцене. Оказалось, что он опоздал из-за задержки рейса из Москвы, где он принимал участие в юбилее Александры Пахмутовой.

Певец обратился к зрителям на своей странице в Instagram, объяснив, что стал заложником ситуации.

«В московском аэропорту просидел уже в самолете полтора часа, ожидая устранения технической неполадки. В Петербурге мы приземлились в 20:30. Садились долго, несколько кругов сделали. Сами понимаете, пилот действовал по инструкции, он в первую очередь отвечает за безопасность пассажиров. Я очень переживал, но что тут сделаешь!!!», — написал Басков.

Но публику возмутило даже не отсутствие певца, а то, как организаторы повели себя, просто промолчав об этом, не считая нужным объясниться с людьми, купившими билеты.

«Басков не пришел, да и фиг с ним. Но залу можно было изначально объяснить, что не придет… А когда вот так замолчать и сделать вид, что ничего не произошло, конечно, у людей останется ощущение, что с ними никто и не считается», — возмущаются в сети.

Еще больше зрителей разочаровал внезапный финал. «Ну и концовка. Клявер выбегает на сцену говорит быстро: „Это был Золотой Граммофон“. До свидания». И убегает. Мы даже сначала подумали — шутка, но нет, это был апофеоз", — возмущалась одна из зрительниц шоу.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Сумах пытались сорвать концерт Олега Винника, аноним сообщил о минировании зала. Неприятный инцидент произошел и во время выступления Макса Барских в Киеве — из-за того, что был поврежден звуковой кабель зрителям пришлось полтора часа ждать выхода артиста на сцену.

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