Политика

До лучших времен: в Раде приняли важное решение относительно запуска рынка земли (видео)

Верховная Рада Украины не будет 12 ноября рассматривать инициативу по созданию рынка сельскохозяйственной земли.

Об этом рассказал нардеп из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

По его словам, данный законопроект дорабатывают и рассуждают о поправках, которые, возможно, будут внесены между первым и вторым чтением.

«Бюджет рассмотрели, завтра в 9 рассмотрение рабочей группой Кабинета Министров, продолжим рассматривать бюджет. Земельные вопросы сняли, замечания к бюджету сделали, завтра в 9 рассматриваем эти вопросы, выносим на рассмотрение фракции, а потом голосуем», — сказал Дубинский.

Как известно, в Верховной Раде зарегистрирован ряд законопроектов об открытии рынка земли. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту поддержать за основу законопроект № 2178−10. Документ предусматривает запрет иностранцам покупать земли до 2024 года, однако это не касается компаний, которые уже сейчас арендуют земли и работают в Украине; они смогут покупать земли с 1 октября следующего года на уровне с украинскими компаниями.

В соответствии с планом работы Верховной Рады на пленарную неделю 12−15 ноября народные депутаты хотели рассмотреть 11 вариантов законопроектов об открытии рынка земель утром во вторник, 12 ноября.

Тем временем в понедельник, 11 ноября, на главных автомагистралях Украины начались акции протеста против земельной реформы. К акции протеста присоединились сельхозпроизводители в 13 областях — Винницкой, Черкасской, Черниговской, Тернопольской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Волынской, Ровенской и Львовской.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие положения войдут в закон, согласно которому в стране будет создан рынок земли. Об этом шла речь в его обращении к гражданам страны.

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