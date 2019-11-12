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Украина

«Пустой документ»: Пристайко рассказал о новых требованиях РФ ко встрече в нормандском формате

1:26 12 ноября 2019 57
Вадим Пристайко
Инф. «ФАКТОВ»

Представители Российской Федерации постоянно выдвигают новые условия при подготовке встречи лидеров стран-участниц нормандского формата. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы «Свобода слова».

По словам дипломата, изначально существовало лишь два условия для встречи президентов в нормандском формате.

«Мы обсуждали всего два условия. Это было зафиксировано официально. Первое условие было в применении формулы Штайнмайера. Второе условие — разведение войск во всех трех участках, которое завершили сегодня», — рассказал Пристайко.

Затем к ним добавилось новое требование российской стороны — написать итоговый документ саммита.

«Никакого третьего условия не обсуждали, но буквально в следующие дни сделали заявление, что надо иметь „железные договоренности“. Потом эта фраза переросла в определенный документ. Я хочу сказать, что мы не только не обсуждали, мы, как советники президентов, определили очень короткий документ, который предлагается подать. Этот документ перечисляет лишь то, что мы планируем достичь во время этого разговора», — заявил Пристайко.

Он подчеркнул, что из-за отсутствия дат и четких договоренностей документ подготовлен почти пустым.

По словам дипломата, документ условно выглядит следующим образом: лидеры встретились такого-то числа. Пустое место, ведь даты неизвестны. Лидеры отметили прогресс в направлении разведения; Лидеры отметили прогресс в направлении применения формулы Штайнмайера; Лидеры предлагают своим министрам МИД продвигаться этим путем и продемонстрировать прогресс на таких-то следующих направлениях.

«Это тот документ, который в простой форме был оговорен, ничего больше мы с ними не согласовывали», — добавил глава МИД.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинские СМИ сообщили со ссылкой на источник в Офисе президента, что саммит «нормандской четверки» может пройти уже 24 или 26 ноября.

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