Украина

Даты нет, но работа ведется: у Макрона сделали важное заявление о встрече в "нормандском формате"

Несмотря на выполнение Украиной необходимых условий, конкретная дата встречи лидеров «нормандской четверки» еще не согласована. Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен. Ранее появилась информация, что нормандский саммит пройдет 24 или 26 ноября.

«Сейчас разведение сил уже осуществлено, оно было проведено на выходных. Оба условия (для встречи нормандской четверки — ред.) были выполнены, так что мы ожидаем проведения саммита. Пока нет подтверждения дат. Мы все еще работаем над тем, чтобы провести такую встречу в конце ноября», — цитирует де Понсена агентство «Интерфакс-Украина».

По словам дипломата, посольство пока не ведет подготовку визита президента Франции в Украину.

«Сейчас все наши усилия направлены на саммит. Президент Макрон был приглашен и хотел бы побывать в Украине, но на данный момент мы не ведем работу над повесткой дня визита или датами», — сказал посол.

Напомним, в конце октября глава украинского МИДа Вадим Пристайко анонсировал встречу лидеров «нормандской четверки» в средине ноябре текущего года. По словам Пристайко, было несколько условий для встречи -признание «формулы Штайнмайера» и разведения сил на Донбассе.

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