Встреча Зеленского с Путиным: СМИ назвали возможные даты

Политика

Саммит «нормандской четверки», о котором очень много в последнее время говорил президент Зеленский, может пройти уже 24 или 26 ноября. Ранее глава украинского МИДа Вадим Пристайко называл другую дату.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на источник в Офисе президента.

На встрече лидеров четырех стран планируется обсуждение вопросов выполнения Минских соглашений, «формулы Штайнмайера», «особого статуса Донбасса», украинского контроля над границей с РФ, местных выборов в ОРДЛО.

Издание пишет, что по словам источника, если саммит «нормандской четверки» не состоится в эти даты, то лидеры Украины, РФ, Франции и Германии не смогут встретиться до конца года. По словам собеседника, в таком случае вряд ли следует надеяться, что встреча «четверки» состоится вообще.

В команде Зеленского в качестве плана «Б» по Донбассу называлась возможность привлечения миротворческой миссии ООН. По плану «В» в новой команде собирались «строить стену и замораживать конфликт».

Сейчас команда Зеленского пытается воплотить в жизнь план «А». Украина после разведения войск в районе Золотого (Луганская область), приступила к отводу войск в районе Богдановка- Петровское в Донецкой области.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter