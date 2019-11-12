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«Прелестные девочки»: Ани Лорак рассекретила свою лучшую подругу
Проживающая в России и сменившая недавно свой образ украинская певица Ани Лорак смогла пережить последствия развода с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу.
Согласно сообщениям СМИ, после развода певица серьезно поговорила с восьмилетней дочкой Софией, объяснив девочке, почему ее родители больше не могут жить вместе.
Малышка приняла это известие без детских каприз и истерик, и сейчас между ними установились самые доверительные отношения.
О том, какие отношения сложились между мамой и дочерью, исполнительница показала в аккаунте в Instagram.
«Мамы и дочки всегда самые лучшие подружки», — подписала она пост.
Стоит ли говорить о том, что фанаты Ани горячо поддержали свою любимицу.
«Любимые наши, хорошего вечера вам», «Красивые», «Это самое важное и дорогое, что только может быть в жизни. Берегите друг друга!», «Солнышки, счастья вам», «Ну наконец-то ваше фото. Прелестные девочки!», «Какие красивые», «Какие милые! Обожаю Ани Лорак», — пишут фолловеры.
Напомним, что сейчас певица поддерживает дружеские отношения с экс-супругом ради общего ребенка, не запрещая ему видеться с Софией. В то же время она не скрывает, что счастлива рядом с нынешним возлюбленным, 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. При этом о замужестве Ани Лорак пока не задумывается.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ани Лорак недавно похвасталась съемками нового клипа на Сицилии. С этой целью она напомнила о себе горячим фото. К анонсу она добавила фото в тесном топе, который не смог скрыть пышную грудь.
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