«Невероятная красотка»: Ани Лорак сменила имидж и привела поклонников в восторг (фото)

Шоу-бизнес

Проживающая в РФ украинская певица Ани Лорак внезапно изменила образ, выстриг челку и покрасив волосы. В личном Instagramзнаменитость опубликовала свежее фото, пишет портал «Дни.ру».

В кадре артистка позирует в шелковой блузке с необычным принтом и черной кожаной юбке.

Волосы артистки стали ярче благодаря каштановому отливу. Также Ани Лорак сделали дерзкую челку.

«С маленького шага начинается дорога. С улыбки начинается состояние счастья! Хорошего, теплого дня!» — подписала она пост.

Поклонники пришли в восторг от нового облика певицы, осыпав ее комплиментами. Кто-то удивленно отметил, что такая несущественная деталь, как челка, сделала звезду моложе и менее узнаваемой.

«Вы невероятны!!!», «Боже, как красиво», «Какая крастока!!! С ума сойти», «Самая прекрасная, самая лучшая, люблю тебя Каролиночка», «Очень красивый образ!», «Оооо, блузочка в сапожек, прикольно», «Красотка!!!», «Какая Вы красавица Каролина», — пишут фанаты.

Также многие поклонники отметили, что после развода Каролина стала выглядеть существенно моложе своего возраста. На обсуждаемом снимке певице можно дать около тридцати лет — не больше. А ведь развод дался звезде отнюдь не легко.

Напомним, не так давно 41-летняя Ани Лорак заявила, что смогла обрести женское счастье. Однако под венец она пока не собирается. По словам артистки, расставание с супругом Муратом Налчаджиоглу было настолько мучительным, что она теперь не верит в замужество. Знаменитость добавила, что ее молодой человек, 27-летний продюсер лейбла Black Star Егор Глеб, придерживается таких же взглядов на жизнь.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ани Лорак посетила в Италии презентацию белья известного модного дома в Вероне вместе со своим возлюбленным Егором Глебом, с которым больше не скрывает отношений. 41-летняя Каролина для вечернего выхода выбрала провокационный наряд: черный топ, подчеркивающий ее пышную грудь, шелковый брючный костюм-пижаму, а дополнила образ блестящими ботинками на шпильке.

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