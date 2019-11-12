Обкололи препаратами: Андрею Данилко стало плохо во время съемок новогоднего шоу

Шоу-бизнес

Известный украинский исполнитель Андрей Данилко, полюбившийся многим слушателям по образу Верки Сердючки, почувствовал сильное недомогание во время съемок новогоднего шоу на одном из телеканалов.

Об этом пишет «Стархит».

Сообщается, что после каждого номера исполнитель менял костюмы, мокрые от пота, а в завершение съемок не выходил из гримерки в течение нескольких часов.

Согласно заявлению представителя Андрея Данилко, музыкант перенес блокаду сердца. Чтобы нормализовать состояние 46-летнего исполнителя, врачи обкололи его препаратами.

«Патологический процесс характеризуется изменением мышечных тканей, которые отвечают за проведение электрических импульсов. От этого резко сокращается сердечный ритм. Чтобы нормализовать состояние Данилко, его полностью обкололи препаратами, после чего знаменитости стало немного лучше», — сказал представитель артиста.

Позже стало известно, что Данилко давно испытывает подобные проблемы со здоровьем и старается следовать предписаниями врачей. Но вот на работчем месте он, похоже, привык выкладываться «по полной», и иногда не рассчитывает силы.

В настоящее время здоровью 46-летнего Данилко ничего не угрожает.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в субботу, 9 ноября, перед первым эфиром тренировочного лагеря вокального шоу «Х-фактор», где участникам нужно было исполнить песню, а капелла, Андрей Данилко заявил, что не стал бы петь в подобном конкурсе, а «пошел бы сразу рыдать».

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