«Я бы сразу пошел рыдать»: Андрей Данилко о новом испытании на «Х-факторе» (фото)

Шоу-бизнес

В субботу, 9 ноября, состоится первый эфир тренировочного лагеря вокального шоу «Х-фактор» (СТБ). После двух месяцев кастингов, судьями десятого сезона было отобрано более ста участников. Но лишь 12 из них пройдут в прямые эфиры шоу.

Впервые за историю «Х-фактора» вокалистам предстоит пройти уникальное испытание. Надо будет исполнить песню а-капелла, на что у каждого из участников будет всего 30 секунд. Усложнит задачу тот факт, что стоять конкурсанты будут за массивной ширмой, а значит, судьи не смогут их видеть.

- Думаю, что это будет очень легко, — прокомментировала задание судья шоу Оля Полякова. — И, если они не готовы в короткий срок показать свой талант, бывайте здоровы.

— Я бы не участвовал в этом конкурсе, а пошел бы сразу рыдать, — заявил Андрей Данилко.

Главное правило первого испытания стало шоком практически для всех участников.

— Я вообще не готова, потому что здесь столько крутых молодых певцов, — призналась звезда 90-х Марина Одольская.

— Здесь важно показать не только свой вокал, но и умение петь душой, — уверенно заявила другая яркая участница кастингов — Анна Иваница. — Думаю, я справлюсь.

— К этапу тренировочного лагеря мы готовились очень тщательно, — рассказал «ФАКТАМ» музыкальный продюсер проекта Вадим Лисица. — Для одного из этапов отбора я готовил репертуар, из которого участникам необходимо было выбрать песню, выучить ее и выступить перед судьями. Не буду раскрывать всех подробностей отбора, скажу лишь, что конкуренция очень большая и были такие вокалисты, от которых у меня просто мурашки по коже бежали.

Напомним, что по итогам телекастингов в тренировочный лагерь попало более ста участников. Но лишь 12 из них смогут показать себя в прямых эфирах, которые стартуют в начале декабря. Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Игорь Кондратюк рассказал, почему самые большие надежды он возлагает на прямые эфиры «Х-фактора».

«ФАКТЫ» также писали, что на завершающем кастинге 10-го сезона «Х-фактора» звезда 90-х заслуженная артистка Украины Марина Одольская заявила о своем желании опять вернуться на большую сцену.

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