Опасные туманы: синоптики предупредили о погоде на ближайшие дни

Украина

День 12 ноября в Украине в большинстве областей будет облачным, но без осадков. Как сообщает Украинский гидрометцентр, днем температура повысится до 13−18 градусов, ночью в большинстве регионов столбики термометров покажут до 7 градусов тепла, морозы возможны лишь в Карпатах.

В первой половине дня на дорогах сохраняется опасность туманов. Водителей просят соблюдать осторожность, поскольку видимость ухудшится до 200 метров. По возможности лучше отложить дальнюю поездку.

В западных областях в течение дня будут наблюдаться порывы ветра до 20 метров в секунду, на остальной территории — юго-восточный ветер в пределах 5−10 м/с.

13 ноября над Украиной погоду будет определять антициклон Палома, который обеспечит теплую погоду, без дождей, но с сильным ветром в западных и северных областях. Днем ожидается до 14 градусов тепла, на западе и юге — до 17−19 градусов.

Напомним, синоптики уже дают прогнозы на приближающуюся зиму. Об этом в материале «ФАКТОВ» «Много снега и морозы: когда в Украине начнется настоящая зима».

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