Уже есть согласие: Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского с Путиным

Украина

К попыткам Владимира Зеленского добиться встречи с Владимиром Путиным подключился Нурсултан Назарбаев, бывший президент Казахстана. Назарбаев готов, чтобы встреча Путина и Зеленского состоялась в казахской столице или в любом другом городе на казахской территории.

Как сообщает Tengrinews, переговоры Назарбаева с Зеленским состоялись 22 октября. С Путиным экс-президент Казахстана общался в ноябре. Назарбаев, как и Путин, считает, что встреча президентов Украины и России должна быть тет-а-тет, а не в нормандском формате.

«Я с первых дней пытаюсь как-то их свести, — поделился Назарбаев на заседании Astana Club в казахской столице. — Я встретился с Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным. Они апеллируют на запад Украины, предлагают Америке, Европейскому Союзу, „нормандской четверке“ собраться и так далее. Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины, потому что решается только между двумя государствами, а не между всеми».

По словам Назарбаева, Зеленский уже дал согласие на личную встречу с Путиным, но российская сторона пока хранит молчание. «Мы все прекрасно понимаем, не эти территории России нужны, а совсем другие вещи… Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим», — заявил Назарбаев.

Напомним, опытные дипломаты неоднократно предостерегали Зеленского против закрытых переговоров и личных встреч с Путиным. А СМИ выяснили, на каком «крючке» Кремль держит Зеленского.

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