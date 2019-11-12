День памяти Зиновия и Зиновии: чего категорически нельзя делать

Общество и люди

12 ноября в церковном календаре отмечен как день священномучеников Зиновия и Зиновии. Брат и сестра из Киликии во времена гонений на христиан не испугались мученической смерти и не захотели поклониться другим богам, чтобы сохранить себе жизнь.

Зиновий и Зиновия были уважаемы в своей общине как целители. В жизнеописании святых говорится, что они рано лишились родителей, свои многочисленные имения пожертвовали неимущим, а за это были вознаграждены даром исцеления. Свои дни Зиновий и Зиновия проводили в лечении раненых, возвращении надежды тяжелобольным и утешении страждущих. Люди, приходившие к Зиновию и Зиновии, после чудесного избавления от болезней обретали веру в Христа и принимали обряд крещения.

Церковь призывает день 12 ноября провести по примеру христианских целителей: помочь тем, кто в беде, пожертвовать на лечение больным и на жизненно важные вещи для малоимущих, помолиться за тех, кто нуждается в поддержке. Нельзя в этот день ссориться с родными и близкими, отказывать обратившимся за помощью.

В народе мученика Зиновия называют еще и Зиновием-синичником. Считалось, что именно к его именинам 12 ноября синицы, чувствуя приближение морозов, прилетали поближе к людям. Неравнодушным предоставлялся шанс проявить заботу о птицах, установив рядом с домом кормушки. Наблюдая за синицами, люди составляли свой прогноз на предстоящую зиму. Так, видя стаи птиц у кормушек, наблюдательные понимали, что стоит ждать перемены погоды, метелей и снегопадов.

Напомним, о погоде в ноябре и в начале зимы «ФАКТАМ» рассказали специалисты Гидрометцентра и народные синоптики. Об этом в материале «Пока наслаждайтесь теплом, но морозы уже на носу: синоптики озвучили прогноз на ноябрь».

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