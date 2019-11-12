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- 09:21 Алек Болдуин и его жена Хилария потеряли ребенка
Алек Болдуин и его жена Хилария потеряли ребенка (фото, видео)
В октябре жена кинозвезды Алека Болдуина Хилария опубликовала в Instagram милое домашнее видео о том, как супруги раскрывают четырем своим малышам пол своего будущего пятого ребенка. Это была девочка.
Однако теперь 35-летняя Хилария сообщила трагическую новость: она потеряла ребенка на четвертом месяце беременности. Женщина в слезах сообщила об этом в своем новом видео. Она также объяснила своей шестилетней дочери Кармен, что не знает, когда у нее появится еще один братик или сестричка. И что она приложит все усилия, чтобы в семье появился еще один ребенок.
В апреле инструктор по йоге Хилария Болдуин уже пережила замершую беременность. Тогда жена актера сказала, что давно решила в случае, если забеременеет, сообщить об этом публике на самых ранних сроках — даже если впоследствии ей придется лишиться ребенка. «Нет причин молчать об этом. Даже если я потеряю малыша, мне нечего стыдиться. Я могу открыто об этом говорить», — сказала она.
У 61-летнего Алека и Хиларии имеется четверо детей— Кармен, четырехлетний Рафаэль, трехлетний Леонардо и годовалый Ромео. У Болдуина есть также взрослая дочь-модель Айрленд от первого брака с актрисой Ким Бэсинджер.
We are very sad to share that today we learned that our baby passed away at 4 months. We also want you to know that even though we are not ok right now, we will be. We are so lucky with our 4 healthy babies—and we will never lose sight of this. I told Carmen and took this so I could send it to Alec. I guess this is a good way to share it with you too. I told her that this baby isn’t going to come after all… but we will try very hard to give her a little sister another time. I’m really devastated right now… I was not expecting this when I went to my scan today. I don’t know what else to say… I'm still in shock and don’t have this all quite clear. Please no paparazzi… that's all I ask
Ранее «ФАКТЫ» писали, что племянница Алека Болдуина Хейли Болдуин повторно сыграла свадьбу с певцом Джастином Бибером.
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