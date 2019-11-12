Алек Болдуин и его жена Хилария потеряли ребенка (фото, видео)

Шоу-бизнес

В октябре жена кинозвезды Алека Болдуина Хилария опубликовала в Instagram милое домашнее видео о том, как супруги раскрывают четырем своим малышам пол своего будущего пятого ребенка. Это была девочка.

Однако теперь 35-летняя Хилария сообщила трагическую новость: она потеряла ребенка на четвертом месяце беременности. Женщина в слезах сообщила об этом в своем новом видео. Она также объяснила своей шестилетней дочери Кармен, что не знает, когда у нее появится еще один братик или сестричка. И что она приложит все усилия, чтобы в семье появился еще один ребенок.

В апреле инструктор по йоге Хилария Болдуин уже пережила замершую беременность. Тогда жена актера сказала, что давно решила в случае, если забеременеет, сообщить об этом публике на самых ранних сроках — даже если впоследствии ей придется лишиться ребенка. «Нет причин молчать об этом. Даже если я потеряю малыша, мне нечего стыдиться. Я могу открыто об этом говорить», — сказала она.

У 61-летнего Алека и Хиларии имеется четверо детей— Кармен, четырехлетний Рафаэль, трехлетний Леонардо и годовалый Ромео. У Болдуина есть также взрослая дочь-модель Айрленд от первого брака с актрисой Ким Бэсинджер.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что племянница Алека Болдуина Хейли Болдуин повторно сыграла свадьбу с певцом Джастином Бибером.

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