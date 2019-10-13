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Алек Болдуин и его жена показали милое домашнее видео, в котором раскрывают пол будущего ребенка четырем малышам

9:04 13 октября 2019 196
Алек и Хилария Болдуин с детьми
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Супруга кинозвезды Алека Болдуина Хилария опубликовала в Instagram милое домашнее видео. На нем 61-летний Алек и 35-летняя Хилария раскрывают пол своего будущего пятого ребенка четырем малышам — шестилетней Кармен, четырехлетнему Рафаэлю, трехлетнему Леонардо и годовалому Ромео. Родители запускают взволнованных детей в комнату, где стоят четыре кроватки и коляски с куклами, завернутыми в белые одеяльца. Предполагалось, что дети одновременно развернут их. На самом деле синхронизировать этот процесс родителям не удалось. В конце концов Кармен первой достает из одеяльца куклу, которая одетая в розовый наряд. Что означает, что у нее скоро появится сестричка и что Болдуины ждут девочку.

В апреле Хилария сообщала в соцсетях, что у нее произошел выкидыш. Но вскоре после этого она забеременела снова.

У Алека есть еще 23-летняя дочь-модель Айрленд от брака с актрисой Ким Бэсинджер.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у журналиста Дмитрия Гордона родился седьмой ребенок.

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