Молодой полицейский устроил стрельбу в харьковском метро: детали и фото ЧП

Происшествия

В Харькове полицейский устроил стрельбу на станции метро «Научная». Ранее возле харьковской станции метро «Студенческая» конфликт на улице закончился стрельбой.

Как сообщают в отделе коммуникаций полиции Харьковской области, информация о чрезвычайном происшествии поступила в дежурную часть в ночь на вторник, 12 ноября, около 3:50. К счастью, никто не пострадал. Сама станция была пустая и не работала.

На место срочно прибыли руководство областного главка полиции, отдела полиции в метрополитене, инспекция по личному составу, Управление внутренней безопасности, следственно-оперативная группа и психологи. Стрелок — 22-летний капрал из отдела полиции в метрополитене. Его фото в сеть выложил ресурс «Типичный Харьков».

Стрелка разоружили бойцы спецподразделения патрульной полиции «ТОР». По данному факту назначено служебное расследование.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове, в вестибюле станции метро «А. С. Масельского», пьяный мужчина ударил полицейского ножом в грудь. Ранее пассажир приставал к двум девушкам, которые подошли и пожаловались правоохранителю. Во время их беседы мужчина подошел к полицейскому и напал на него. Однако правоохранителю удалось задержать неадекватного пассажира.



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