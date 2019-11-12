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В Киеве 13 ноября снова перекроют Северный мост
В среду, 13 ноября, частично перекроют Северный мост с 8:00 до 17:00 — в это время дорожники будут ремонтировать покрытие. В «Киевавтодоре» планировали проводить работы (на участке в направлении Троещины) в понедельник, 11 ноября, но из-за погодных условий их перенесли. Ремонт собираются завершить до вечернего времени пик, чтобы меньше влиять на трафик.
Напомним, что на столичном Броварском проспекте из-за ремонта движение ограничивали до 12 ноября. «ФАКТЫ» также информировали, что с 7 ноября въезд в Киев грузовых автомобилей в утренние и вечерние часы пик ограничен. Это касается грузовиков с разрешенной массой более 4,5 тонны, которым закрыт въезд с 07:00 до 10:00 и вечером — с 17:00 до 20:00. Пока ограничение введут со стороны Житомира, а впоследствии — и на других направлениях (фуры должны парковаться на подъездах к столице).
Напомним, что до конца года из-за ремонта закрыли улицу Покровскую в центре города (пока ведутся работы от Андреевского спуска до переулка Зелинского, объезд осуществляется по улице Сагайдачного), а также пешеходный мост на пересечении проспекта Комарова и улицы Василенко (Соломенский район).
Кроме того, в связи с заменой колеи снова не ходил скоростной трамвай, а с 9 ноября из-за реконструкции трамвайной колеи на улице Алма-Атинской временно приостанавливается движение трамваев №№ 23, 32, 33.
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