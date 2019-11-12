10-летняя девочка забеременела после того, как ее изнасиловал родной брат

Мир

В аргентинском городе Посадас мать привезла в больницу десятилетнюю дочь, которая жаловалась на боли в спине и в животе. В ходе обследования шокированные медики выявили, что ребенок находится на восьмом месяце беременности. Оказалось, что школьницу, чье имя не разглашается, изнасиловал ее родной 15-летний брат. Девочка толком не поняла, что с ней произошло. По ее словам, это случилось один раз.

Врачи сообщили в полицию.

Мать детей утверждает, что ничего не знала об изнасиловании и была шокирована произошедшим. Ей будет передана опека над ребенком дочери после того, как он родится, чтобы девочка смогла нормально закончить школу. Медики, однако, не вполне уверены в успешном исходе беременности.

Как поступить с насильником родной сестры власти еще не решили. Ему не могут предъявить обвинения, поскольку он несовершеннолетний. Сначала его отправили в специальный детский центр для трудных подростков. А затем он поселился в доме своей тетки, которая официально стала его опекуном.

У жертвы, как сообщает Daily Mail, помимо брата-насильника имеется еще четверо братьев. Все они жили вместе в одном доме.

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