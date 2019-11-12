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Вступившие в инцест брат и сестра задушили двух своих сыновей и пытались убить четырех остальных детей (фото)

Жители британского города Шеффилд, 35-летняя Сара Баррасс и 39-летний Брэндон Мэчин, задушили двух своих старших сыновей — 13-летнего Тристана и 14-летнего Блейка. И пытались убить остальных четырех детей.

Сначала Баррасс и Мэчин попыталась отравить детей, заставив их проглотить таблетки сильнодействующих средств. У всех были рвота и галлюцинации, однако они выжили. Увидев, что план не сработал. Баррасс принялась искать в интернете другие способы убийства. В итоге она задушила Тристана поясом от халата, хотя он умолял ее остановиться. Блейка Брэндон задушил голыми руками. Для верности родители еще и надели на головы сыновей еще и пластиковые мешки.

Затем одного из младших мальчиков Баррасс попыталась утопить в ванне, но он вырвался с криком: «Почему ты хочешь убить меня?».

Сара сама вызвала полицию, попытавшись обвинить во всем Мэчина. Когда полицейские прибыли, она сделала вид, что старших сыновей нет дома. Однако, как пишет Daily Mail, один из младших детей молча сделал красноречивый жест, который заметил офицер: мальчик провел пальцем по горлу, давая понять, что его братья мертвы. Тела Тристана и Блейка нашли в их кроватях.

Причиной убийства детей стали опасения Сары, что их у нее заберут соцслужбы. «Мне легче убить их, чем отдать», — говорила она. Незадолго до убийства она также говорила детям, что «дала им жизнь, поэтому имеет право забрать ее».

Изначально сообщалось, что Сара — мать всех шестерых детей. А Брэндона называли ее «родственником». Однако, выяснилось, что на самом деле он является отцом детей. А заодно — единоутробным братом Баррасс. Они росли в проблемной семье. Самого Мэчина забрали у матери, когда ему было 14 лет. В сексуальные отношения с сестрой он вступил, когда вырос, избавился от опеки, и они встретились снова.

Суд приговорил Баррасс и Мэчина к пожизненному заключению с правом подавать ходатайств о досрочном освобождении не раньше, чем через 35 лет.

Сообщается, что за несколько недель до трагедии Сара опубликовала у себя в Facebook цитату Стивена Кинга — «Убийство — это, как картофельные чипсы: на одном не остановишься». А также выложила изображение смерти с окровавленной косой и надписью: «Иду за тобой».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сын звезды сериала «Тарзан» зарезал свою мать и был убит полицейскими.

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